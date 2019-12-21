كتب امير فتحي في السبت 21 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - شاركت الفنانة الاردنية دانا حمدان متابعيها عبر حسابها على انستغرام صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت دانا حمدان بإطلالة جريئة داخل سيارة، مرتدية فستان مكشوف الصدر والسيقان من اللون الأحمر. وعلقت دانا حمدان على الصورة، قائلة: “2019 لقد كنت سنة لطيفة ولا أستطيع أن أصدق أن عامًا مضى قد مضى بالفعل، عيد ميلاد سعيد لكم جميعًا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دانا حمدان بإطلالة جريئة بفستان احمر بمناسبة الكريسماس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.