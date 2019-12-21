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أنغام تضع دعامة مؤقتة فى الكلى بسبب حفليها بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت المطربة أنغام من المستشفى منذ قليل بعد إجرائها عملية فى الكلى وهى تركيب دعامة مؤقتة بسبب حفليها فى يومى 23، 27 الشهر الحالى، وبعد ما تنتهى من حفليها تعود للقاهرة سريعا لكى تجرى العملية الأساسية وهى تفتيت الحصوات حسب اتفاقها مع الأطباء، حيث تسافر أنغام غدا السبت إلى الرياض استعدادا لحفلها يوم 23 وبدء البروفات قبل الحفل. 

 

كانت أنغام قد دخلت أحد مستشفيات القاهرة الجديدة صباح اليوم بعد شعورها بآلام فى الكلى، حيث أكد لها الطبيب المعالج أنها تعانى من حصوة فى الكلى.

 

يذكر أن النجمة أنغام حققت نجاحا كبيرا خلال العام الحالى من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، فضلا عن إحيائها لعدد كبير من الحفلات الناجحة بمصر فى دار الأوبرا المصرية والمنارة، بالإضافة لحفلات أخرى بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، بالإضافة إلى حفلاتها فى الكويت.

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