تراند اليوم : بالفيديو.. فنانة شهيرة تشعل السوشيال بحضن داخل السعودية

أشعلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، حيث احتضنت معجب سعودي عندما قابلها وجها لوجه في كواليس حفلها الأول في المملكة العربية السعودية.



وشاركت "ميريام ميوزك"، وهي شركة إنتاج ميريام فارس، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مقطعا مصورا لميريام فارس وهو تستقبل الفائزين في تحدي "حبيبي سعودي"، الذي كانت أطلقته قبل أيام.

وكان من بين الفائزين، معجب سعودي، انهال على ميريام فارس بالقبلات والأحضان، الأمر الذي جعل فرد الأمن يبعده عنها بيده.

وحرصت ميريام فارس في كواليس حفلها الأول في السعودية، على السماح للفائزين بالتعرف إليها عن قرب، وبمرافقتها وراء كواليس حفلها الأول الذي أحيته في السعودية.