تراند اليوم : قبلات وأحضان "مريام فارس" في السعودية تشعل ضجة واسعة

أشعلت المطربة اللبنانية ميريام فارس، الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تتبادل الأحضان والقبلات مع اثنين من الشباب السعوديين، خلال إحيائها لحفل غنائي مؤخرًا في إطار فعاليات موسم الرياض.



وأثار الفيديو ردود فعل واسعة جاءت في معظمها مستنكرة لتصرفات "مريام"، معتبرة أن هذا الأمر لا يليق بالبلد الذي يحتضن الحرمين الشريفين.



وكانت "مريام" أطلقت تحديًا أطلقت عليه اسم "حبيبي سعودي"، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" والذي تجاوز عدد مشاهديه أكثر من مليونين و189 ألف مشاهدة.

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ونشرت المطربة اللبنانية فيديو للحفل، وعلقت عليه قائلة: تملأني مشاعر لا يمكن للكلمات أن تعطيها حقها في الوصف، فمن لحظة وصولي إلى المملكة العربية السعودية ولغاية مغادرتي، كانت مشاعري مليئة بالفرح، والحماس، والاندفاع والنجاح".

وأضافت: "وهذا كله بفضل المحبة الغامرة والترحيب الحار من قبل الشعب السعودي، والذروة كانت عند وقوفي على خشبة المسرح وجها لوجه مع هذا الجمهور الأكثر من رائع، واكتملت سعادتي عندما تصدّر اسمي قائمة الترند، وفي أسبوع واحد، ثلاث مرات في السعودية".

وتابعت: "بكل حماس واندفاع أقول لكم إلى اللقاء بعد ساعات قليلة بمقابلتكم مجددًا في الرياض ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست...".