سلمى حايك تحتفل بوصول متابعيها لـ 13 مليون بصورة ملائكية

القاهرة – لايف ستايل
وجهت النجمة العالمية سلمي حايك الشكر لمتابعيها عبر حسابها على موقع "أنستجرام"، بعد وصولها إلى 13 مليون متابع.
ونشرت سلمى صورة جديدة لها، معلقة عليها :"شكرا على 13 مليون متابع! الرقم ثلاثة عشر هو رقم ملاك يحتوى على عناصر من الأنوثة، وانطلاقة لبدايات جديدة.. لذلك أتمني أن تكون حياتكم مليئة بالملائكة".
وتشارك سلمي حايك حاليا فى بطولة فيلمين هما،Eternals ، مع النجمة أنجيلينا جولى ويشاركهما البطولة أيضا، ريتشارد مادن، كيت هارينجتون، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020.
ومن ناحية أخرى تشارك "سلمي حايك" في فيلم Like a Boss مع تيفانى حديش وروز بيرن، ومن المقرر أن يعرض فى دور العرض فى الولايات المتحدة فى 10 يناير من العام المقبل.
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