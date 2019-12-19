تامر حسني يشجّع زوجته للعودة إلى عالم الفن

كشفت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني عن قرار جديد بشأن حياتها الشخصية في العام 2020، مؤكدة أنها بدأت "فلترة" كل الشخصيات المحيطة بحياتها تمهيدا للاستغناء عن أصحاب الطاقة السلبية والمنافقين.

نسرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، صورة على خاصية ستوري في حسابها الشخصي على موقع انستقرام مع تعليق جاء فيه: في نهاية كل سنة بفلتر كل حاجة في حياتي واراجع حساباتي اللي المفروض احافظ عليها و الحاجات التافهة اللي لازم استغني عنها والسنة دي قررت استغني عن الناس السلبية واللي بوشين بالفيديو دا:" واستعانت بمشهد من فيلم عمر وسلمى الجزء الثالث لزوجها تامر حسني.

قرار الاستغناء عن ااناس السلبيين، لم يكن الوحيد لبسمة لاستقبال العام الجديد، إذ أنها اتخذت قرار احتراف مهنة إخراج الأعمال الفنية، وستبدأ مهمتها مع زوجها تامر حسني الذي كشف الخبر بنفسه عبر مقطع فيديو أكد فيه إن هناك فكرة لعمل فني يجمع بينهما، ستتكلف بسمة بإخراجه، مشيرا إلى أنها ستوقع إخراج فيديو كليب أغنية جديدة.

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

وأوضح تامى في تصريح أدلى به لإحدى القنوات التلفزيونية، أنه أول المشجعين لولوجها عالم الإخراج، مؤكدا أن معظم آرائها تكون دائما صائبة، وهو الأمر الذي دفعه إلى تشجيعها على الاستفادة من دورات تكوينية في هذا المجال.

كما أعلن تامر حسني أنهما يجهزان عملا فنيا موجها للأطفال، لكنه رفض الخوض في تفاصيل هذا المشروع الفني.

إقرئي أيضًا:

سمية الخشاب بخاتم زواج في يدها اليسرى فهل تزوجت مجددا؟

حديث عن مصالحة بين زينة عاشور وعمرو دياب بسبب هذه الصورة