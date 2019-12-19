معجبة تحطّم هاتف راغب علامة.. شاهدوا ردة فعله!

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 12:57 صباحاً - قال الفنان اللبناني راغب علامة، إنه لم يُحطم هاتفه المحمول بسبب غضبه من موقف ما، مبينًا أن إحدى معجباته قامت بتحطيم هاتفه.

وفي تفاصيل القصة أوضح الفنان اللبناني في لقاء له بكواليس برنامج المواهب “ذا فويس” الذي يشارك فيه كمدرب وعضو لجنة تحكيم أن إحدى المعجبات كانت تتصل به كثيرًا لم يكن يجيب على أسئلتها لسبب ما لم يتذكره مردفًا: “دق باب المكتب وفاتت كسرتلي الموبايل .. أكتر من معجبة شوي شالته ضربته في الحيط وما زعلت وقتها”.

وكشف راغب علامة، عن علاقته بالهاتف المحمول وأنه اقتنى “موبايل” منذ أن تم اختراعه، فقال: “أول ما طلع موبايل حصلت عليه هلأ كنا في زمانات كان في موبايل بأمريكا ولما نروح على أمريكا كان معانا موبايل ولما طلع جت شركة لبنانية جاءت بالهواتف الأمريكية منذ الحرب اللبنانية ومن هنا حصلت عليه”.

وعن الوقت الذي يستخدم في الهاتف المحمول على مدار اليوم قال راغب علامة إنه يستخدم الكتابة أكثر من الحكي بيجيني كتير رسايل ولا ألتفت لغير المهم، مبينًا: “بكل الأحوال أنا كاتب في حالة الواتس آب أنه للضرورة فقط بس ما في كتير التزام من الناس”.

واستطرد الفنان اللبناني أن أكثر شخص يتحدث معه هو الجروبات مضيفًا أن هناك جروبات للفاميلي والسفر وغيرها وهذه فقط التي يتحدث فيها و”فاميلي جروب” هو أكثر شيء أما على مستوى الأشخاص فأولاده هم أكثر الأشخاص حدثا معهم.

وكان راغب علامة، قد قال إنه لا يعاني من هاجس أو فوبيا عقدة المشاهير في حياته، موضحًا أنه لا يمانع من ارتداء قطعة الملابس التي يظهر بها في أكثر من مناسبة.

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وأدلى “علامة” بالعديد من التصريحات على هامش كواليس برنامج المواهب “ذا فويس”، في فقرة “أنا مش أنا”، أنه عندما يحب قطعة من ملابسه يظل يرتديها، مبينًا: “القطعة اللي بحبها بضل ملزق عليها بغيرها في طريقة اللبس، ما عندي عقدة المشاهير أبدًا وقصة إني ألبس القطعة مرة واحدة ممكن ألبسها 4 أو 5 مرات المهم تكون نضيفة وريحتها حلوة ومهفهفة”.

وأكد “علامة” أنه لا يغني تحت “الدش” مضيفًا: “أنا عم غني طول حياتي بيطلعلي مطرح ما بغني فيه هو تحت الدش”، مشيرًا إلى أنه لا يتأخر عن مواعيده إطلاقًا بل يصل دائمًا قبل مواعيده المحددة.

وأردف الفنان اللبناني أنه لا يأكل في الليل حتى ولو كان جائعًا، موضحًا أنه لو ظل سهرانًا لا يأكل لأن جسده تعوّد على ذلك، مبينًا أنه يسامح كثيرًا لكنه يتذكر ما يحدث معه، لأنه مؤمن بمقولة المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين خاصًة أن لُدغ مرتين ومن هنا تعلم الدرس.

وشددً راغب علامة على أنه يخاف التقدم في العمر ولكنه لم يصل لحالة الهاجس، مردفًا: “ما في حدا ما بيخاف التقدم لكن منو هاجس أتقبل فكرة التقدم في العمر وكل عمر له جماله ولكن حياة النجومية والشباب والحيوية اللي اتعودت فيها على مدار 30 سنة متعلق فيها وما بحبها تروح”.

وينافس على لقب الموسم الخامس من “ذا فويس” أربعة متسابقين هم رضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد وإيمان عبدالغني من فريق أحلام ومهدي عياشي من فريق راغب علامة وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي على أن يتم الحسم ليلة السبت المقبل.