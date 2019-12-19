شاهد.. التجهيزات النهائية لحفل "ميدل بيست" بالسعودية الأضخم فى الشرق الاوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حفل "ميدل بيست" من المقرر أن يشهد تواجد أكثر من 100 "دى جى" عالمى، بالإضافة إلى 5 مسارح تستوعب أكثر من 200 ألف شخص، فضلا عن المطاعم وأماكن الترفية وكافيهات لراحة الجمهور، وهى احتفالية تعد تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل شيخ.
"حفل ميدل بيست" من المقرر أن يشهد تواجد عدد ضخم من الفنانين والمطربين فى العالم العربى، وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب، النجم أحمد السقا، أحمد حلمى، ومحمد هنيدى ومحمد حماقى وأكرم حسنى وأمير كرارة،هشام ماجد وشيكو، وعمرو يوسف ودينا الشربينى، وأخرون.
انطلاقاً من حرص مهرجان (ميدل بيست) ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، فقد تم إنشاء مسرح (سعودي بيست) الذى يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان، حيث تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة، فيما توجت الجهة المنظمة للمهرجان هذا الإنجاز الكبير بإنشائها مسرح (مدل تاون) كموقع مركزي في المهرجان، ويعمل كشريان يربط جميع المسارح ببعض، بالإضافة إلى وجود المطاعم والمحلات التجارية، وعروض فناني الشوارع، ومتحف فني مفتوح.
ويشمل المهرجان 18 حفلاً عالميًا و28 عرضًا، بما في ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات200 ألف شخص، ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.
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