دانة الطويرش تهدد الرباعي المرح.. من قصدت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، إنها لن تقبل بأن يتعدى أحد حدوده معها، موضحةً أن هذا بالنسبة لها بمثابة ناقوس خطر وأنه من الطبيعي عندما تكون هناك مشكلة بين شخص وآخر لا يخرج على السوشال ميديا ويتحدث عنه بسوء أو يذهب إلى المسؤولين عن الإعلانات ويقول عنها أنها مثل الفاشينيستا "شنينة سناب".

وأضافت في مقطع فيديو بأنها لا تحب هذا الرباعي المرح الذي يذم فيها؛ لأن الحب من الله وهذا ليس معناه أن يقولوا عنها إنها مثل "شنينة"، لافتًة إلى أنها في بدايتها كانت تهاجمها ولكنها تحدثت معها في هذا الشأن وأصبحت علاقتهما جيدة.

وهددّت دانة الطويرش، من يسيء لسمعتها لدى أصحاب الإعلانات قائلةً: "هذا اعتبروه إنذارا حقكم يالرباعي المرح أنا ما طلعت هددت سابقًا في السوشال ميديا بس إذا روحتوا لأصحاب الشركات والفولونسر وقولتلهم دانة شنينة أنا رح أوريكم شو أسوي فيكم".

ووصفت دانة من تقصدهم بأنهم منافقون؛ لأنهم يقابلونها ويصافحونها وكأنهم لا يسيئون إليها فيما بعد، لافتًة إلى أنها معروفة في عالم السوشال ميديا منذ زمن طويل مبينةً: "أنا مسحت جوخ ولا تعللت بأنها المنهارة نفسيًا والكل يحاربها".

وتفاعل المتابعون مع المقطع، مؤكدين أن دانة الطويرش، تقصد الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل وزوجها وشقيقتها وزوجها وأنهم هم الرباعي المرح الذي تقصده، لافتين إلى أنهم يحاربون دانة، ويقولون إنها مثل "شنينة" بغية الحصول على الإعلانات وأن هذه حرب "فلوس" بينهم بحسب المتابعين.

وكانت أكثر التعليقات تقول إن دانة الطويرش تقصد هؤلاء الأربعة خاصةً أن دانة لم تظهر غاضبة قبل ذلك في أي مقطع لها وأنه من الواضح أن الأمر وصل ذروته وكان لابد من وضع حد لما يحدث.

على الجانب الآخر، ظهرت نهى نبيل في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" وهي تتمايل على إحدى أغاني الفنان الإماراتي حسين الجسمي فسّره المتابعون على أنه رد مباشر على تهديد دانة الطويرش.

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وكانت دانة الطويرش، قد ظهرت في مقابلة تلفزيونية مؤخرًا وقالت إنها كانت تعتبر مواطنتها الدكتورة خلود أكثر شخصية تكرهها في حياتها، موضحةً أنها كانت تستفزّها كلما ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات".

وأكدت "الطويرش" أنها تعرفت على الدكتورة خلود عن قرب وأصبحتا صديقتين، لافتةً إلى أنها وجدتها إنسانة مسالمة وحنونة وعاقلة، موضحةً أن العلاقة بينهما أصبحت عائلية أكثر والزوجان يلتقيان سويًا.

وبشأن الأمومة، قالت إن أصعب ما تواجهه حاليًا هو السفر بسبب كثرة الالتزامات تجاه ابنتها، مردفةً: "صار ضميري يؤنبني إني أسيبها ولكن على قدر استطاعتي أحاول التوفيق بين عملي ومنزلي والسفر".

وعن زيادة وزنها بعد الولادة قالت: "الله يخلي الملابس الحلوة اللي بتغطي العيوب"، مبينةً: "سويت دايت لأن وزني زاد 12 كيلو في فترة الحمل وخسيت 6 كيلو فقط منهم".

ونفت دانة، الشائعات التي أُثيرت ضدّها بأن إحدى شركات "الدايت" هي السبب وراء خسارتها للوزن، موضحةً: "مو صحيح وما حدث كذب وليش أسوي ذلك حق المتابعين الذين يصدقوننا حاليًا".

يُذكر أن الفاشينيستا شنينة لها بعض الحسابات على مواقع التواصل وهي صاحبة حساب انتقادي لاذع يهدف إلى نقد الفاشنيستات بشكل عام؛ إذ تتابع كل ما يحدث منهن وتنتقدهن على طريقتها.