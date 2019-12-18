كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:56 صباحاً - تواصل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده في إثارة الجدل عبر فيديوهات الرقص التي عادت الى نشرها مؤخرا عبر حسابها على انستغرام.
وفي جديدها، ظهرت فيفي عبده في فيديو جديد بفستان اسود قصير ومكشوف الكتفين وهي ترقص على اغنية “جيناك بهاية” لـ نور الزين وغزوان فهد.
وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “ربنا يحمي شعب العراق أنا بحبكم اوي من كل قلبي❤️”.
يذكر ان فيفي عبده كانت قد اعتذرت في وقت سابق عن نشرها فيديو ظهرت فيه ترقص على أنغام أغنية عراقية في الوقت الذي كانت العراق تشهد فيه تظاهرات ضخمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيفي عبده تحيي العراق بوصلة رقص جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.