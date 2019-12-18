شاهد.. فيفي عبده تحيي العراق بوصلة رقص جديدة

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:56 صباحاً - تواصل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده في إثارة الجدل عبر فيديوهات الرقص التي عادت الى نشرها مؤخرا عبر حسابها على انستغرام.

وفي جديدها، ظهرت فيفي عبده في فيديو جديد بفستان اسود قصير ومكشوف الكتفين وهي ترقص على اغنية “جيناك بهاية” لـ نور الزين وغزوان فهد.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “‏ربنا يحمي شعب العراق أنا بحبكم اوي من كل قلبي❤️”.

يذكر ان فيفي عبده كانت قد اعتذرت في وقت سابق عن نشرها فيديو ظهرت فيه ترقص على أنغام أغنية عراقية في الوقت الذي كانت العراق تشهد فيه تظاهرات ضخمة.