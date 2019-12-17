انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" كاملًا، وذلك منذ عدة شهور مع المخرج أحمد خالد موسي.
وعلمت "بوابة الوفد" أنه سيتم عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة وتحديدًا في بداية شهر فبراير القادمعبر شاشات التلفزيون.
ومسلسل "مملكة إبليس" بطولة كل من رانيا يوسف، أحمد داوود، إيمان العاصي، خالد أنور، كريم قاسم، سلوى خطاب، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي،وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.
يشار إلى أن النجمة رانيا يوسف شاركت في بطولة فيلم "ليلة حب"، وهو بطولة كل من رانيا يسوف ونور محمود وهبه مجدي ورانيا منصور وسمر جابر وسيف هاني وأميرة الشريف وممدوح الشناوي وأحمد سليم، وتأليف رانيا البشبيشي، وإخراج رضا عبدالرازق.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. نكشف موعد عرض مملكة إبليس لـ رانيا يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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