شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف جدة لأول مرة فى الدراما.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة رانيا يوسف لاول مرة جدة وأم فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "الأنسة فرح"، مع الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، حيث تجسد الأخيرة دور ابنتها وتنجب طفل خلال أحداث المسلسل وتتوالى الأحداث برفع دعوى قضائية على رانيا يوسف بسبب انجاب ابنتها لطفل تكشف عنها حلقات المسلسل.

وتواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها فى أحداث الجزء الثانى من المسلسل بأستويو المسلمى وتجمع المشاهد بينها وبين هبة عبد العزيز واسماء أبو اليزيد، وأخرون من النجوم ويستمر التصوير لمدة يومين وتنتقل بعدها إلى ديكور أخر لاستكمال التصوير.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

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المسلسل تم تصويره فى العديد من المناطق بالقاهرة وأكتوبر ومصر الجديدة وأيضاً فى مدينة الغردقة، وجار تحديد موعد لانطلاق عرض الموسم الأول منه، حيث كان مقررا بدء عرضه فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضى، واستقر صناع العمل عرضه فى يناير المقبل.







