رانيا يوسف تتألق بفستان أسود قصير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رانيا ظهرت في الصور وهي تتردي فستان أسود قصير، وتضع عليه حزام أسود، بينما أسدلت شعرها على كتفيها، وكتبت معلقة: «تواجد في أماكن رائعة، اليوم هو يومك».

الفنانة المصرية تلقت عدد من التعليقات التي أشادت بجمالها في الصور، بينما تغزل الجمهور في اللون الأسود عليها.

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على صعيد آخر، تنشغل رانيا يوسف، هذه الأيام في تصوير فيلم “صندوق الدنيا”، ويدور العمل حول عدد من ‏الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

والفيلم ‏بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم ‏عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل «مملكة إبليس»، بعدة عدة تأجيلات، حيث تم تغيير اسم العمل لأكثر من مرة.

مسلسل “مملكة إبليس” من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني. ‏