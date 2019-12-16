ما سبب وفاة الناشطة السعودية مها الفريح؟ وهذا آخر منشوراتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت وفاة الناشطة السعودية مها الفريح حزن متابعيها، وذاك إثر تعرضها لحادث سير أودى بحياتها.

وكان آخر ما نشرته فيديو بقرب جامع الملك فهد وهو المسجد نفسه الذي شيع منه جثمانها؛ ما أثار مشاعر المغردين ليدشنوا وسمًا باسمها متصدرًا قائمة الترند" مها الفريح"، والذي نشروا فيه بعض التغريدات التى كتبتها مها الفريح، فيما تساءل البعض عن قصتها، ودعا آخرون لها بالرحمة، كما تداولوا آخر فيديو قامت بنشره عبر حسابها في السناب شات.

وقالت الفريح في آخر فيديو لها: "اللهم قوة ثم راحة بال ثم استجابة لأدعية نتمناها كثيرًا".

وحول تفاصيل الوفاة، أكد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي على لسان مقربين من الراحلة، أنها تعرضت لحادث سير أثناء ذهابها للعمل، وجرى نقلها للمستشفى القريب من المكان لتلقي الرعاية الصحية، إلا أن المصادر الطبية أعلنت خبر وفاتها بشكل رسمي.

وأعلن عن وفاة الناشطة مها الفريح في مساء يوم الأحد الـ 15 من ديسمبر 2019، كما صُلي على جثمانها في جامع الملك فهد في منطقة عين الجواء، وذلك بعد صلاة العشاء من مساء اليوم نفسه الذي توفيت فيه.

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كما وخيم الحزن والألم على الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا للراحلة بالرحمة والمغفرة.

ونعى زوج مها الفريح، خالد اللميلم، زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرًا.. دعواتكم لزوجتي ورفيقة دربي #مها_الفريح بالرحمة والمغفرة". وأرفق آخر فيديو للفقيدة مع تغريدته.

وغرد حساب آخر داعيًا بالرحمة لها: "اللهم إنها أول ليلة لها تحت الأرض، اللهم ارحمها وآنسها في وحشتها وأنر مستقرها وتجاوز عنها وأكرمها، اللهم ابدلها دارًا خيرًا من دارها اللهم اعف عنها وادخلها الجنة دون سابق حساب ولا عذاب".

وقال آخر: "اليوم كانت تداوم وتصوّر قهوتها بكامل روقانها وبعد ساعات غادرت هالدنيا بكبرها وفاضت روحها شفتم كيف الموت قريب منا. يا ناس صلّوا واعبدوا ربكم واستعدوا لهذي اللحظة اللي بتجينا فجأة واحنا منغمسين في الدنيا".

وتعدّ مها الفريح ناشطة على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة إنستقرام الذي يتابعه الكثير، بالإضافة إلى سناب شات حيث كانت تنشر مها الفريح سنابات عن حياتها اليومية.