الأميركية جينيفر جراوت تعتنق الإسلام وتجوّد القرآن

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت المتسابقة الأميركية التي برزت في الموسم الثالث من برنامج Arabs Got Talent، جينيفر جراوت إسلامها من خلال فيديو نشرته عبر موقع “يوتيوب”. ويُظهر الفيديو “جراوت” وهي تنطق الشهادتين وتجود بعد ذلك سورة الفاتحة أمام خطيبها المغربي سعيد ورجل آخر. وبالتزامن مع إعلان الخبر، نشر العميد علي جابر على حسابه على تويتر الفيديو الخاص باعتناق جينيفر الإسلام، وقد لاقت تغريدته هذه تأييداً كبيراً من متابعيه الذين أعادوا نشر الفيديو على حساباتهم الخاصة.

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