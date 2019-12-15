تراند اليوم : مني فاروق تتعرض لأزمة صحية وتطلب من جمهورها الدعاء لها -صورة

نشر حساب الفنانة مني فاروق انستجرام صورة لها وهي داخل أحد المستشفيات عقب تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت مني فاروق تعليقا على الصورة: “قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا، قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض”.

وكانت الممثلة مني فاروق نشرت مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام منذ أيام، ظهرت فيه تتنزه داخل أحد فنادق الإمارات، وتدعو متابعيها للتنزه داخل هذا المكان.

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فيديو مني فاروق، أثار جدلًا بين متابعيها على السوشيال ميديا، لاسيما وأنها تحرص في تلك الفترة على الظهور بشكل متكرر ودائم عبر حسابها على انستجرام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في شهر يوليو الماضي، قررت إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.