محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة منى فاروق متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة لها من داخل أحد المستشفيات، ظهرت خلالها وهي على سرير المرض.
وكتبت في تعليقها على الصورة "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قد الله وما شاء فعل الحمد الله.. ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض".
ونشرت فيديو عبر خاصية القصص القصيرة، للأدوية التي تتناولها، وقالت "آسفة على صوتي ده عندي نزلة شعبية حادة، ووداني فيها صديد شديد، والقولون عصبي، ادعولي عشان تعبانة أوي".
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من المستشفى.. منى فاروق تكشف عن تعرضها لوعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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