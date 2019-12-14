شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تصور مشاهدها في الجزء الثاني من "الأنسة فرح" .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة رانيا يوسف مشاهده الجزء الثانى من مسلسل "الأنسة فرح"، اليوم السبت فى استوديو المسلمى وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة هبد عبد العزيز وأخرون من النجوم.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

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المسلسل تم تصويره فى العديد من المناطق بالقاهرة وأكتوبر ومصر الجديدة وأيضاً فى مدينة الغردقة، وجار تحديد موعد لانطلاق عرض الموسم الأول منه، حيث كان مقررا بدء عرضه فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضى، واستقر صناع العمل عرضه فى يناير المقبل.