شاهد.. كنزي ابنة عمرو دياب تستعرض مهاراتها في الرقص!

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 03:59 صباحاً - نشرت كنزي، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، مقطع فيديو جديد لها وذلك عبر حسابها على “إنستجرام”. واستعرضت كنزي دياب في الفيديو مهاراتها في الرقص حيث ظهرت برفقة صديقتها، وهما يرقصان على إحدى الأغاني الأجنبية. يذكر أن كنزي دياب احتفلت بعيد ميلادها برفقة توأمها عبدالله، 16 نوفمبر الماضي.

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