الفنان أحمد مكي متّهم بسرقة عمل فني سيقدمه في “موسم الرياض”-صورة

اتهم الكاتب المصري الساخر وجيه صبري الفنان أحمد مكي بسرقة نص مسرحي بعنوان “حزلقوم” المقرّر أن يتم عرضه في المملكة ضمن فعاليات “موسم الرياض” خلال الفترة المقبلة في أول ظهور مسرحي له.

“حزلقوم”

وسرد الكاتب المصري تفاصيل ما تعرّض له من خلال منشور مطول عبر حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”، حيث كشف عن تفاصيل القصة مع عدد من صور المحادثات التي كانت تتم بين صُنّاع العمل في جروب عبر تطبيق واتساب يحمل اسم العرض المسرحي “حزلقوم”. ووصف وجيه صبري ما حدث له بأنه سرقة أفكار تمت من جانب الفنان أحمد مكي، ومنتج العرض مجدي الهواري صاحب فكرة “كايرو شو” الخاصة بالعروض المسرحية، مؤكدًا أنه لم يتم تقديره أدبيًا أو ماديًا.

أسند القصة إلى كاتب آخر

وأشار “وجيه” إلى إنه تعاون مع أحمد مكي في تقديم أفكار لمشاركته عرض “حزلقوم”، إلّا أن الأخير أسند القصة إلى كاتب آخر دون وجه حق، منوهًا إلى أنه عرض فكرة المسرحية على أحمد مكي، فاعترض بسبب بعض الأخطاء في العمل. وعندما بدأ في إعادة تصحيح العمل وعلاج الأخطاء، تفاجأ بصنّاع العمل يخبرونه بالتعاقد مع كاتب جديد، ويطلبون منه التعاون معه لكنه رفض تمامًا. وشددّ على أنه وخلال متابعته اكتشف بعد فترة أنهم مستمرون في العمل على فكرته، وعندما بدأ الحديث عن علمه بالأمر وأنه قرأ الكثير من الأخبار على المواقع الإلكترونية بشأن العرض المسرحي، وجدها فكرته الخاصة، منوهًا إلى أن مخرج العمل أخبره أنه كان يعتقد أن تلك الفكرة هي من أفكار أحمد مكي.

حاول أن يسترضيه

وأشار الكاتب المصري إلى أن أحمد مكي تحدث معه بعدها وحاول أن يسترضيه وتناقشا حول الأمر في عدة جلسات حتى أنه أخذ منه تعديلات على السيناريو، وبعض كلمات الأغاني في المسرحية، على اعتبار أن الأمر سيتمّ حلّه، إلا أنّه فوجئ بعدم رد أحمد مكي عليه سواء عن طريق الهاتف أو رسائل الواتساب. ويقف الفنان المصري أحمد مكي على خشبة المسرح للمرة الأولى، إذْ يُقدم شخصية “حزلقوم” المعروفة والتي قدّمها في فيلم سينمائي سابقًا، وتحمل المسرحية نفس الاسم وكان من المقرر عرضها في الرياض على مدار 4 أيام في الفترة من يوم 27 وحتى 30 نوفمبر ولكن ظروف وفاة والده أجلت العرض.

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