المغربية نسرين الراضي: فيلمي المقبل مع مخرجة فرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة المغربية نسرين الراضي أنها بصدد خوض تجربة سينمائية جديدة مع مخرجة فرنسية من أصل مغربي، حيث رشحتها لدور البطولة في عمل تقرؤه حاليا، موضحة أنها معجبة بالسيناريو لكنها لا تستطيع الكشف عن اسم المخرجة أو تفاصيل العمل في الوقت الحالي.

وقالت نسرين في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" "أعيش حالة نشاط سينمائي في الوقت الحالي، وما زال صدى نجاح فيلم "آدم" يلاحقني، فبعد عرضه لأول مرة في مهرجان كان السينمائي نال العديد من الجوائز في مختلف أنحاء العالم، وكانت الانطباعات رائعة عند عرضه لأول مرة في المغرب ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي".





وأضافت "أشعر بالفخر كممثلة لكون فيلمي عرض في هذا المهرجان، وجمهور مراكش استقبل الفيلم بحماس كبير وتعاطف مع شخصياته كما توقعت مسبقا، وكنت والممثلة لبنى أزبال التي تشاركني البطولة والمنتج نبيل عيوش والمخرجة مريم توزاني سعداء بعرض الفيلم وسط تظاهرة سينمائية مهمة مثل مهرجان مراكش، وننتظر بشغف عرضه في دور السينما بالمغرب".

وتابعت نسرين "مشاركتي كضيفة شرف في فيلم (نساء الجناح ج) مع الممثل والمخرج محمد نظيف كانت رائعة، وتقديم دور صغير مع أبطال العمل جليلة التلمسي وأسماء الحضرمي وإيمان المشرفي وريم فتحي كان تجربة ممتعة بالنسبة لي، فأنا أحترمهم كممثلين وأعتز بهم كثيرا، وإضافة لمسة صغيرة في هذا الفيلم شرف كبير لي، وسعدت جدا بمشاركة الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، ثم عرضه بعد ذلك بمهرجان مراكش".