طفل يُسقِط نوال الزغبي أرضاً في السعودية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي مع حادثة سقوطها أرضاً في السعودية بطريقةٍ إيجابية. فنشرت عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" مقطع الفيديو الذي تظهر فيه أثناء سيرها داخل أحد ‏الفنادق بالمملكة العربية السعودية. حيث توقفت للتحدث مع إحدى العائلات، فاندفع صوبها الطفل عمر لاحتضانها، ما أفقدها التوازن وأوقعها أرضا بعد استناده عليها. ما عرضها لموقفٍ محرج تداركته بعفوية. فضحكت وهي تحتضنه. وعلقت كاتبة: "لقطة عفوية مع عمر"

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