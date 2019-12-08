شاهد.. وصلة رقص لـ سعد الصغير مع مايا دياب في موسم الرياض!

كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 05:58 صباحاً - نشرت الاعلامية المصرية انجي علي مقطع فيديو من كواليس مسرحية “لوكاندة الاوباش” ظهر فيه الفنان المصري سعد الصغير في وصلة رقص مع الفنانة اللبنانية مايا دياب.
ويظهر سعد الصغير في الفيديو وهو يقتحم طاولة مايا دياب ليشاركها في وصلة رقص.
مسرحية “لوكاندة الأوباش” من بطولة ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.
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