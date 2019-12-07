منى فاروق تُشعل الجدل بسبب صورتها مع شاب مجهول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصلت الفنانة المصرية منى فاروق، إثارة الجدل بين رواد السوشيال ميديا بعد نشرها صورةً بملابس جريئة مع أحد الشباب، وهو ما عرّضها لحملة هجوم من المتابعين.

وظهرت فاروق في الصورة وهي ترتدي جيبة ضيّقة وقصيرة فوق الركبة، وتيشرت يكشف ذراعيها، وتستند على الشاب بطريقة استفزّت متابعيها.

وعلّقت منى على الصورة التي نشرتها عبر "انستغرام" قائلةً: "مبروك مستر دبي"، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن الشاب المتواجد معها أو سبب نشرها للصورة.

لكن ما إن نشرت منى فاروق الصورة حتى أشعلت جدل رواد مواقع التواصل الذين شنّوا هجومًا عليها وذكروها بفيديوهاتها مع المخرج الشهير خالد يوسف، التي تسبّبت ضجةٍ كبيرةٍ خلال الأيام الماضية وعلى إثرها تم حبسها ومحاكمتها بتهمة نشر الرذيلة والفجور.

ويترصّد الجمهور كل إطلالة أو نشاط للفنانة حتى يبدأوا بشنّ هجوم عليها، رغم أنها خرجت وطالبت المتابعين بعدم انتقادها في كل لحظة لأن الأمر سبب لها حالة نفسية سيئة، مشيرةً إلى أن الجميع يُخطئ، والتوبة من عند الله.

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وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأشهر الماضية، بفيديو يجمع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج، مع المخرج المصري المعروف خالد يوسف.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قرّرت في وقت سابق إخلاء سبيل شيما الحاج ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلّقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع مخرج شهير.

وفي الأيام الماضية جرت شائعات تشير إلى انتحار الفنانة الشابة، بعد تداول منشور على مواقع التواصل، يتضمن: "البقاء لله، أنباء عن انتحار الممثلة منى فاروق، بسبب مرورها بأزمة نفسية، نسألكم الدعاء، ربنا يرحمها ويغفر لها.. حقيقي الناس هي اللي قتلتها بكلامها".

لكن منى نفت ذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ونشرت صورة جديدة، تتضمّن محادثة مع حساب مجهول يسألها "في شائعات إنك انتحرتي"، لترد عليه ضاحكةً: "ارحمونا إشاعات.. عايزين نشتغل أبوس إيديكم"، مرفقةً صورةً لها خلال تلقيها وردة حمراء مغلفة داخل عبوة زجاجية شفافة، من إنتاج إحدى الشركات الشهيرة.