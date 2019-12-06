تراند اليوم : إطلالة غير موفقة من أحلام في حفلها الأخير بسلطنة عمان -صورة

أحيت المطربة الإماراتية أحلام حفلا في دار أوبرا سلطنة عمان في الخميس الخامس من ديسمبر.

واختارت أحلام فستانا من تصميم زهير مراد، وجاء التصميم أنيقا ويليق بقوام أحلام ولكن الرسومات المطبوعة على الفستان أفسدت الإطلالة.

وعلى الرغم من أناقة أحلام بالفستان، ولكن الألوان الزاهية وخامة الفستان البسيطة لا تليق بحفل في دار الأوبرا الذي اعتدنا أن حضوره بالأزياء الرسمية وفستان أحلام رغم فخامته ولكن نقوشه جعلته يليق أكثر بحفل عشاء أو غداء.

وجاءت الساعة البيضاء الكبيرة نسبيا غير مناسبة لفستان وحفل.

من ناحية أخرى، تشارك أحلام في لجنة تحكيم برنامج The Voie، ويُعرض حاليا الحلقات المباشرة في مساء السبت أسبوعيا.