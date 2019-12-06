فيفي عبده بفستان مكشوف: “انا جايه عالدنيا اتدلع”

كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 02:59 صباحاً - أثارت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الجدل بعد ان نشرت صورة جديدة مع تعليق مثير عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت فيفي عبده، عبر حسابها على انستغرام، صورة قديمة لها ظهرت فيها بفستان قصير من القطيفة باللون الأزرق الغامق، وأوف شولدر وعلقت عليها: “انا لا اصلح للمعاناة.. انا جايه على الدنيا اتدلع”.