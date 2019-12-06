كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 02:59 صباحاً - أثارت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الجدل بعد ان نشرت صورة جديدة مع تعليق مثير عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد نشرت فيفي عبده، عبر حسابها على انستغرام، صورة قديمة لها ظهرت فيها بفستان قصير من القطيفة باللون الأزرق الغامق، وأوف شولدر وعلقت عليها: “انا لا اصلح للمعاناة.. انا جايه على الدنيا اتدلع”.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده بفستان مكشوف: “انا جايه عالدنيا اتدلع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.