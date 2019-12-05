ميريام كلينك تظهر مفاتنها بمايوه فاضح!

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 03:54 صباحاً - أطلت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك بصورة جريئة جديدة اظهرت مفاتنها بشكل فاضح. وظهرت ميريام كلينك في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام مرتدية مايوه سباحة كشف الكثير من مفاتنها علقت عليها قائلة: “الحياة قصيرة جدا لتكون مملة” F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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