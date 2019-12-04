شماتة إسرائيلية في وفاة شعبان عبدالرحيم.. ووالد محمد الدرة يعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان المصري شعبان عبدالرحيم، صباح الثلاثاء 3 ديسمبر، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وبها رحل عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.

وقد تداول رواد موقع “تويتر” تعليقات شماتة من إسرائيلين فى وفاة عبدالرحيم، وذلك بسبب أغنيته الشهيرة “أنا بكره إسرائيل”، والتي هاجم فيها إسرائيل بشكل مباشر وبجرأة شديدة

وكان من بين الشامتين في وفاة الفنان المصري، أحد العاملين بهيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية، حيث كتب في تدوينة: “وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل.. الساعات القادمة هتلوقنى بسخر من شعبولا”، ليظهر فيها شماتته وشماتت أصدقائه الذين علقوا بشتائم وسباب ضد الفنان الراحل.

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ومن جانبه، استهجن جمال الدرة، والد الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة، شماتة الصهاينة في وفاة عبدالرحيم، ونعاه قائلا إنه تفاجأ بخبر وفاته وتألم كثيرًا على رحيله.

ودعا الله أن يُعظم أجر الشعب المصري وأن يرحم الفنان الراحل رحمة واسعه، قائلا: “بترحم على روحه وروح كل إخوانا في الشعب المصري، وكل الشهداء”.

وأكد، في مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء DMC”، مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة “DMC”، أن الفنان الراحل كان مُخلصا في أغنيته التي غناها ضد الاحتلال الإسرائيلي “أنا بكره إسرائيل”.

وعلق على شماتة الكيان الصهيوني في وفاته، قائلا إن ذلك سلوكا متوقعا من كيان يعادي الأمتين العربية والإسلامية، ويسعى إلى تدمير دولهما.