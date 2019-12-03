أول تعليق لرانيا يوسف على حكم براءتها في قضية خالد يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح الدقي في الجيزة، برئاسة المستشار محمود هلال، ببراءة الإعلامية بسمة وهبة، والفنانتين رانيا يوسف، ووفاء عامر، ومالك قناة «القاهرة والناس»، ومُعد تلفزيوني بالقناة، من تهمة السبّ وقذف والتشهير بخالد يوسف، المخرج السينمائي.

وفي أول تعليق لرانيا على الحكم عبر عن سعادته الشديدة بالحكم، وقامت بنشر صورة للإعلامية بسمة وهبة وزوجها علاء عابد، المحامي بالقضية، وعلقت: “أن ينصركم الله فلا غالب لكم”.

وأضافت: “شكرا للمحامي وعضو مجلس الشعب الأستاذ علاء عابد في حكم البراءة في حلقتي ببرنامج #شيخ_الحاره التي أذيعت رمضان الماضي”.

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واختتمت كلامها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “وشكرا صديقتي الاعلاميه #بسمه_وهبه، والساده المحامين أعضاء مكتب الأستاذ علاء عابد القانونى”.

وكان دفاع خالد يوسف، قد أقام دعوى جنحة مباشرة “سب وقذف وتشهير”، اختصم فيها برنامج «شيخ الحارة»، ومقدمته بسمة وهبة، وضيفتا إحدى حلقات البرنامج الفنانتين رانيا يوسف، وفاء عامر، على قناة «القاهرة والناس»، كما اختصم في الدعوى طارق نور، مالك القناة، ومحمد عوض، المُعد بـ«شيخ الحارة».

وجاء بالدعوى أن المخرج خالد يوسف قال إن البرنامج التلفزيوني المُذاع، رمضان الماضي، استضاف الفنانتين رانيا يوسف ووفاء عامر، وخاضتا في سمعته وشرفه، إذ سألتهما مقدمة البرنامج الإعلامية بسمة وهبة عن المقاطع الإباحية المنسوبة إليه والمنتشرة على الإنترنت، فنفت الفنانة رانيا يوسف وجود علاقة بينها وبين المخرج المنسوب إليه تلك المقاطع، وإنها تقدمت ببلاغ ضد من نشر هذه الفيديوهات المزعوم أنها كانت إحدى بطلاته.

وذكرت الدعوى أن رانيا يوسف، أشارت إلى أن هذه المقاطع للمخرج خالد يوسف دون أن تثبت صحة نسبته إليه، ودون أن تثبت جهات التحقيق أو تقارير فنية صادرة من جهات رسمية ذلك، فيما قالت وفاء عامر، إلى أن خالد يوسف سقط من نظرها، بعد اتهامه أخيرًا بفضيحة الفيديوهات الجنسية مع بعض الفنانات.