أول تعليق من ميريام فارس على حفلها في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

غردّت المطربة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها الشخصي في "تويتر" تعليقًا على حفلها المقبل في موسم الرياض.

وكتبت: "التقيت بالشعب السعودي خلال حفلاتي في جميع أنحاء العالم، وكنت أكثر ما أتمناه هو أن التقي السعوديين في حفل على أراضي المملكة العربية السعودية، في تاريخ 18 ديسمبر، وسيكون للأغاني وتحديدًا السعودية منها طعم آخر، مليء بمشاعر صادقة وبطاقة إيجابية مذهلة. فإلى اللقاء في الرياض".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن حفل غنائي يحييه المطرب المغربي سعد لمجرد، وفرقة ميامي الكويتية.

