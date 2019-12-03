فن ومشاهير

أول تعليق من ميريام فارس على حفلها في السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

غردّت المطربة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها الشخصي في "تويتر" تعليقًا على حفلها المقبل في موسم الرياض.

وكتبت: "التقيت بالشعب السعودي خلال حفلاتي في جميع أنحاء العالم، وكنت أكثر ما أتمناه هو أن التقي السعوديين في حفل على أراضي المملكة العربية ، في تاريخ 18 ديسمبر، وسيكون للأغاني وتحديدًا السعودية منها طعم آخر، مليء بمشاعر صادقة وبطاقة إيجابية مذهلة. فإلى اللقاء في الرياض".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن حفل غنائي يحييه المطرب المغربي سعد لمجرد، وفرقة ميامي الكويتية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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