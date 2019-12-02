استضاف الإعلامي محمد التوم في برنامجه الشهير “مع التوم “الإعلامية السعودية هدى محمد الخريف، وقام بإحضار مفاجأة لها في الحلقة. والمفاجأة كانت ظهور أحد الأشخاص من معارف هدى حيت لم يتم الكشف عن هويته، ولكن ظهوره تسبب لها في غضب عارم مما جعلها تغادر الأستوديو ورفضت الصلح معه.

وهددت هدى الإعلامي محمد التوم بمقاضاته إذا ظهر الشخص بوجهه في الحلقة، وطلبت من الشخص المغادرة ورفضت الحديث معه نهائياً.

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كانت هذه تفاصيل خبر هذا وش جايبه هنا؟.. شاهد: غضب هدى الخريف ومغادرتها الاستديو بعد دخول أحد معارفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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