تراند اليوم : رانيا يوسف راحت عليها .. مي عمر بفستان مفتوح و اللي ما يشتري يتفرج – صور

تصدرت الممثلة المصرية الشابة مي عمر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد ظهورها بفستان كاشف أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ما أثار غضب رواد المنصات، ووصفوا تصرفها بالسير على خطى رانيا يوسف.

وانتشرت صور مي على المواقع بشكل واسع، بعدما نشرت عددا كبيرا منها على حسابها الشخصي في «انستغرام»، بعد ختام الدورة 41 للمهرجان المصري مطلع الأسبوع الحالي، والذي شهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلماً في عروضها العالمية والدولية الأولى.

يذكر أن مسلسل «ولد الغلابة» الذي عرض خلال الدورة الرمضانية الماضية، كان آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها مي، بمشاركة أحمد السقا، وإنجي المقدم، ومحمد ممدوح، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهبة مجدي، وهادي الجيار، وسلوى عثمان.