تراند اليوم : صباحو كدب .. رانيا يوسف: أبدأ يومي بالاستماع إلى القرآن الكريم

احتفلت أمس الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف ، بعيد ميلادها رقم 45 الذي يوافق يوم 1 ديسمبر.

ولم تخلو حياة رانيا يوسف من التصريحات المثيرة للجدل حيث أكدت أنها لا تبدأ يومها إلا بالاستماع إلى إذاعة القرآن .

و في أعقاب حالة الحزن التي سيطرت على الوسط الفني بسبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي ، أعلنت الفنانة رانيا يوسف أنها قررت ارتداء الحجاب.

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وظن متابعون أن قرار “رانيا” مرتبط بالحزن على “هيثم أحمد زكي” لكنها كشفت عن الأسباب التي جعلتها تظهر بالحجاب أكثر من مرة وذلك خلال لقاء مع برنامج “the insider بالعربي”.

وقالت رانيا في تصريحات للبرنامج: “قررت ارتداء الحجاب لأنني اقوم ببطولة مسلسل جديد وأقوم فيه بدور فتاة محجبة في الثلاثين من عمرها ، تبحث عن زوج”.

وأضافت: “وافقت على هذا الدور لأنني شعرته قريبا لي ويعبر عن قطاع كبير من المجتمع المصري”.