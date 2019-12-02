شاهد.. فيفي عبده تستعيد ذكريات دلعها في “مولد وصاحبه غايب”

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 03:55 صباحاً - عاودت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد غيابها اياما بسبب وفاة شقيقتها.

وفي احدث مشاركاتها، استعادت فيفي عبده ذكريات مسلسل “مولد وصاحبه غايب” بنشرها مقطع فيديو جمعها بالممثل احمد خليل.

وتظهر فيفي عبده في المشهد بعد زواجها من الممثل احمد خليل، ضمن احداث المسلسل، بعد ان كانت قد نجحت في اغرائه بوصلة رقص في مشهد اخر.

يذكر ان مسلسل “مولد وصاحبه غايب” تم عرضة في 18 يونيو 2015 وهو من بطولة هيفاء وهبي وفيفي عبده وباسم سمرة ومن إخراج شيرين عادل.