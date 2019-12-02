روبي بجلسة تصوير بعد وصلة الرقص في ختام “القاهرة السينمائي”

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 02:53 صباحاً - خضعت الفنانة المصرية روبي لجلسة تصوير خضعت لها في فندق مينا هاوس مقر إقامة Afterparty ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41. ونشرت روبي مجموعة صور، عبر حسابها على انستغرا، ظهرت فيها وهي ترتدي نفس الفستان الذي ظهرت به في الحفل وهو ذهبي اللون بشراشيب، مع أقراط على شكل نجمة كبيرة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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