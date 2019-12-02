شاب مصري ينتحر برمي نفسه من ارتفاع 187 متر اعلى برج القاهرة.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 02:53 صباحاً - كشف فيديو التقطته كاميرات المراقبة ببرج القاهرة لحظة انتحار طالب الهندسة مساء السبت بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

وتبين من الفيديو أن الشاب غافل الجميع بمن فيهم صديقه، وألقى بنفسه من البرج ليسقط جثة هامدة غارقة في الدماء وسط صراخ وصدمة الحاضرين.

وبحسب أقوال العاملين بالبرج، الذي يبلغ ارتفاعه 187 متراً ، فقد صعد الشاب إلى الطابق الأخير برفقة صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى بنفسه ليسقط مضرجاً في دمائه، ويلقى مصرعه على الفور، فيما تحفظت السلطات على صديقه وقامت باستجوابه لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة سبب الانتحار.

وأدلى الصديق بأقواله، حيث أكد أن الشاب المنتحر يعاني من أزمة نفسية حادة، وأنه خرج معه للتنزه لمحاولة إخراجه من حالته، إلا أنه غافله وألقى بنفسه من البرج ليضع حداً لحياته.

إلى ذلك، قررت النيابة تشريح الجثة، وطالبت الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لكشف غموض الواقعة.