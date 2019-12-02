أنغام تسبق رانيا يوسف بهذه الإطلالة أيهما أجمل؟.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 والتي كانت تحمل اسم الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.
وأطلت رانيا يوسف خلال الحفل، بفستان من تصميم المصمم الإماراتي يوسف الجسمي، وهو طويل مطرز باللون الذهبي.
وعلى الرغم من ابتعاد رانيا يوسف، عن الإثارة في إطلالتها إلا أنه وقعت في فخ التقليد، حيث سبقتها الفنانة المصرية أنغام في ارتداء هذا الفستان قبل فترة طويلة الأمر الذي وضع رانيا يوسف، في مقارنة مع الفنانة أنغام حول الأجمل في الفستان.
الفنانة المصرية كانت قد كشفت في تصريحاتها لفضائية dmc على السجادة الحمراء، سر إطلالتها قائلة: “عجبني وحسيته لايق عليا وعلى جسمي، وعجبني التصميم لأنه جديد عليا واللون لأني ابتديت بالأسود في الافتتاح فقولت افتح اللون في الختام”.
من ناحية أخرى تشارك رانيا يوسف، في فيلم “صندوق الدنيا”، مع عدد كبير من النجوم منهم خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي، علي صبحي.
ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات مدير التصوير عمرو فاروق والفيلم من إنتاج شركة “Kemet Film Production”.
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