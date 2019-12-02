كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 12:54 صباحاً - تناقل ناشطون مقطع فيديو طريف للفنانة اللبنانية اليسا من احدث حفلاتها التي احيتها مؤخرا في مدينة اوتاوا في كندا.
وتظهر اليسا في الفيديو وهي تغني “ع بالي حبيبي” على المسرح غير انها نسيت كلمات الاغنية لتقول: “يا عيب الشوم عليي”.
يذكر ان اليسا تعيش حالياً حالة من النشاط الفني، إذ تستعد يوم 2 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل للمشاركة في حفل غنائي ضخم في أرض المعارض بالكويت، وذلك بعد غياب طويل بعد ان أحيت خلال الفترة الماضية سلسلة حفلات في كندا، والمكسيك، وفرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح: “يا عيب الشوم عليي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.