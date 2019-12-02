شاهد.. اليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح: “يا عيب الشوم عليي”!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 12:54 صباحاً - تناقل ناشطون مقطع فيديو طريف للفنانة اللبنانية اليسا من احدث حفلاتها التي احيتها مؤخرا في مدينة اوتاوا في كندا.

وتظهر اليسا في الفيديو وهي تغني “ع بالي حبيبي” على المسرح غير انها نسيت كلمات الاغنية لتقول: “يا عيب الشوم عليي”.

يذكر ان اليسا تعيش حالياً حالة من النشاط الفني، إذ تستعد يوم 2 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل للمشاركة في حفل غنائي ضخم في أرض المعارض بالكويت، وذلك بعد غياب طويل بعد ان أحيت خلال الفترة الماضية سلسلة حفلات في كندا، والمكسيك، وفرنسا.