روان بن حسين تُثير الشكوك حول حملها بـ"توأم".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، متابعيها بصورة جمعت فيها بين العديد من اللقطات، الأمر الذي أثار الشكوك مجددًا حولها بشأن حملها في "توأم" وذلك بعد الإعلان عن حملها بطريقة طريفة قبل يومين.

وظهرت روان بن حسين في إحدى اللقطات بهذه الصورة التي نشرتها عبر خاصية "الاستوري" على "إنستغرام"، وهي تشير بإصبعيها رافعة رقم "2" وهو ما جعل الكثيرين يفسّر الأمر على أنها حامل في "توأم".

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع موجّهين إليها الانتقادات بأنها تتلاعب بجمهورها خاصةً أن طريقة إعلانها عن حملها تأخرت كثيرًا إضافةً إلى أنها جاءت بطريقة لم ترضِ غالبيتهم.

واتّجه البعضُ الآخر لتوجيه سهام النقد ضدّها لأنها لم تخرج بشكل صريح لتفسّر الأمر بل تعمّدت إثارة الجدل وتتعمده أكثر بهذه الإشارة التي قصدت توجيهها للبعض من خلال أصابعها كما أنها أمسكت بطنها بيدها الاثنتين، وحسب تفسيرات الجمهور فإن روان بن حسين ستُفاجئ الجمهور بولادة "توأم" خلال الأشهر المقبلة.

وربط البعض بين موقف روان حسين وبين موقف الفنانة هيفاء حسين المتزوجة من الممثل حبيب غلوم، والتي أعلنت عن حملها وأخفت جنس المولود إضافةً إلى أنها لم تُعلن الاسم الذي اختارته إلى أن فاجأت الجميع بوضع "توأم".

وكانت روان بن حسين قد استعرضت بطنها المُنتفخ في لقطة طريفة بعد يوم من إعلانها بأنها حامل في طفلها الأول، كما ظهرت في مقطع فيديو وثّقت فيه الفحوصات التي تُجريها من داخل المستشفى بشأن حملها بعدما دخلت القفص الذهبي مؤخرًا، وظهرت المدوّنة والناشطة في مجال الموضة وهي تبكي على السرير خلال الكشف عن حملها.

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وفاجأت المدوّنة الكويتية في شهر أغسطس الماضي الجمهور بأنها تزوّجت، وأخفت الخبر ولم تُعلنه لأنها تؤمن بإبقاء تفاصيل حياتها العائلية خاصةً دون مشاركتها مع أي كان.

وقالت روان عبر حسابها في سناب تشات: "الكثير من النجمات تزوجن وأنجبن دون أن يكشف عن أزواجهن أو تفاصيل حياتهن الخاصة مع الجمهور، ولهذا أحببت أن يكون زواجي خاص فيني".

وأكدّت الفاشنيستا الكويتية أن زوجها غير مشهور ولا يملك أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل يعمل كرجل قانون، وقالت: "إلى جميع الأشخاص الذين يبحثون عن زوجي في مواقع التواصل، أؤكد لكم أنه لا يملك أي منها".

ويأتي زواج الفاشنيستا الكويتية بعد أن كانت قد ارتبطت بشاب عربي، لكنها تعرّضت للخيانة منه، وسبّبت جدلًا كبيرًا بعد أن نشرت صورًا له وللفتاة التي خانها معها، لتعود وتحذف الصور.

وروان بن حسين عاشت مع أسرتها معظم حياتها في بريطانيا، وتلقّت تعليمها الجامعي في جامعة ويستمنستر في لندن، وحصلت منها على إجازة في الحقوق، وتُعد عارضة أزياء وناشطةً في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها ما يقارب الـ 4 ملايين شخص على إنستغرام، حيث أطلقت علامة تجارية خاصة بها باسم Housw of rawan، لمنتجات ومستحضرات التجميل، كما أطلقت مبادرة روان بن حسين للمحاماة لدعم المرأة الكويتية، وتم تصنيفها أيضًا ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2017 من قبل موقع "boutHer".

ودخلت روان عالم الشهرة عندما بدأت بتوثيق رحلة التحول إلى فتاة رشيقة على حسابها الخاص عبر إنستغرام، بعد أن عانت كثيرًا من الوزن الزائد، وبدأت بعرض الأزياء والملابس، وعملت مع أشهر مصوّري الأزياء في العالم مثل تيد بيكر.