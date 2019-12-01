فضيحة جوهرة.. القصة الكاملة لانتشار مقطع فيديو خارج على مواقع التواصل

انتشر مؤخرًا تسريب لمقطع فيديو "خارج" للفنانة الاستعراضية جوهرة مع أحد الأشخاص ويدعي خالد أحمد، وخرج خالد معلناً زواجه منها بعد انتشار الفيديو سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح تريند لمحركات البحث.

وتستعرض "بوابة الـوفد" خلال التقرير التالي القصة الكاملة للواقعة فيديو الفنانة الاستعراضيةجوهرة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديوهات للراقصة الروسية جوهرة مع شاب مصرى والتي ظهرت معه في أوضاع مخلة.

وتصدرت الراقصة الروسية أندريفا إيكاترينا والشهيرة بـ”جوهرة” ، والفيديو المسرب محركات البحث، بعد ساعات قليلة من انتشار فيديو خارج لها، برفقة شخص تبين أنه زوجها.

وتم تصوير مقطع الفيديو من هاتف محمول، وبدا أن التصوير لم يكن سريًا، لانه ظهر في كل مقطع شخص بأشكال مختلفة.

وكشف خالد أحمد، الشخص الذى ظهر مع جوهرة فى الفيديوهات بأنه متزوج منها

منذ فترة، موضحًا عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صور وفيديوهات للذكرى بينه وبين زوجته.

وأكد خالد أحمد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلى اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده".

وكشف خالد أحمد عبر خاصية “ستورى” على موقع تبادل الصور “انستجرام”، تفاصيل الفيديوهات المتداولة مؤكداً أنها زوجته، وقائلاً: “إحنا ما عملناش حاجة غلط، اتصورنا للذكرى”، وتابع: “الموبايل بتاعي في ناس صحابي سرقوه ونزلوا الفيديوهات وهيتجابو وهيتحبسوا”.

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وقال الشاب إن سبب تصويره هذه الفيديوهات لتوثيق تلك

اللحظات مثلما يحدث بين أي رجل وزوجته.

وكشفت مصادر أن الشاب أحد العاملين في فريق جوهرة وجمعتهما قصة حب بعد انفصال جوهرة عن زوجها الروسى، كما ويتم إجراء تحريات بشأن انتشار 3 فيديوهات منسوبة لـ جوهرة، تظهر فيها مع شاب في مواضع إباحية.

وكشفت مصادر أن إدارة التوثيق والمعلومات تجري تحريات وفحص لتلك الفيديوهات، لتحديد من المتسبب في تسريبها والمسؤول عن نشر تلك الفيديوهات التي من شأنها التحريض على الفسق.

وبينت المصادر أنه في حالة تحديد مسرب تلك الفيديوهات، سوف يتم استجوابه بشأن الواقعة لمعرفة دوافع النشر.

وكان أعلن الشاب الذي ظهر مع الراقصة جوهرة، خالد أحمد، أنه هو من ظهر مع الراقصة الروسية، أندريفا إيكاترينا، الشهيرة في مصر بـ«جوهرة»، خلال الفيديوهات، معلنا أنه متزوج منها منذ فترة.

الراقصة جوهرة كانت قد أتت إلى مصر فى يناير 2018 وبدأت بالعمل فى ملهى ليلى، وكانت قد قضت محكمة الجيزة فى أبريل الماضى بحبس الراقصة جوهرة، سنة مع الشغل، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.