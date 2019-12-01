براءة وفاء عامر ورانيا يوسف في قضية خالد يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح الدقي في الجيزة، برئاسة المستشار محمود هلال، ببراءة الإعلامية بسمة وهبة، والفنانتين رانيا يوسف، ووفاء عامر، ومالك قناة «القاهرة والناس»، ومُعد تلفزيوني بالقناة، من تهمة السبّ وقذف والتشهير بخالد يوسف، المخرج السينمائي.

كان دفاع خالد يوسف، قد أقام دعوى جنحة مباشرة “سب وقذف وتشهير”، اختصم فيها برنامج «شيخ الحارة»، ومقدمته بسمة وهبة، وضيفتا إحدى حلقات البرنامج الفنانتين رانيا يوسف، وفاء عامر، على قناة «القاهرة والناس»، كما اختصم في الدعوى طارق نور، مالك القناة، ومحمد عوض، المُعد بـ«شيخ الحارة».

وجاء بالدعوى أن المخرج خالد يوسف قال إن البرنامج التلفزيوني المُذاع، رمضان الماضي، استضاف الفنانتين بسمة وهبة، ووفاء عامر وخاضتا في سمعته وشرفه، إذ سألتهما مقدمة البرنامج الفنانة رانيا يوسف عن المقاطع الإباحية المنسوبة إليها والمخرج خالد يوسف والمنتشرة على الإنترنت، فنفت الفنانة رانيا يوسف وجود علاقة بينها وبين المخرج المنسوب إليه تلك المقاطع، وإنها تقدمت ببلاغ ضد من نشر هذه الفيديوهات المزعوم أنها كانت إحدى بطلاته.

وذكرت الدعوى أن رانيا يوسف، أشارت إلى أن هذه المقاطع للمخرج خالد يوسف دون أن تثبت صحة نسبته إليه، ودون أن تثبت جهات التحقيق أو تقارير فنية صادرة من جهات رسمية ذلك، فيما قالت وفاء عامر، إلى أن خالد يوسف سقط من نظرها، بعد اتهامه أخيرًا بفضيحة الفيديوهات الجنسية مع بعض الفنانات.