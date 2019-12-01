زوج الراقصة جواهر يتدخل ليضع حداً لفيديوهات مسربة.. صور

الأحد 1 ديسمبر 2019

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات منسوبة للراقصة الروسية إندريفا إيكاترينا، المعروفة باسم "جواهر" وتظهر فيها بمشاهد حميمية .



والمقاطع المسربة تم تصويرها من هاتف محمول، وبدا أن التصوير لم يكن سريا، وظهر في كل مقطع شخص بأشكال مختلفة.

لكن زوج الراقصة، خالد أحمد، وكشف عبر خاصة "ستورى" على موقع تبادل الصور "انستجرام"، تفاصيل الفيديوهات المتداولة، مؤكداً أنها زوجته .

وقال "إحنا ما عملناش حاجة غلط، اتصورنا للذكرى، الموبايل بتاعي في ناس صحابي سرقوه ونزلو الفيديوهات وهيتجابو وهيتحبسوا" .

وكانت الراقصة جوهرة، أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة عقب الحكم عليها بالسجن سنة كاملة مع الشغل والنفاذ بتهمة الفسق والفجور.

وفي وقت سابق، قضت محكمة الجيزة بحبس الراقصة جوهرة، سنة مع الشغل والنفاذ بالإضافة إلى تحمل تكاليف المحاماة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

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تقدمت جوهرة، بمعارضة على الحكم إلا أن المعارضة قد رفضت.

وقال مدير أعمالها، أن جوهرة ليست هاربة ومتواجدة بمصر وفى مسكنها وتُمارس عملها بشكل طبيعي، وأوضح أنها مُتعاقدة على إحياء أحد حفلات الزفاف، وأنها ليست مُطاردة.