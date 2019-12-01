شكرا لقرائتكم خبر عن من البدلة المثيرة للتسريبات الفاضحة.. اعرف 6 أزمات فى مسيرة الراقصة جوهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جوهرة، أصبحت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ"جوهرة"، حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار صور ومقاطع فيديو فاضحة تم تسريبها للراقصة جوهرة برفقة شاب، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا حول التسريبات الفاضحة للراقصة الشابة والشخص الذى وراء هذا الأمر.

تسريبات فاضحة للراقصة جوهرة مع شاب مصرى

فى ساعات قليلة أصبح اسم الراقصة جوهرة ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على جوجل بآلاف عمليات البحث، واستمر هذا الأمر حتى خرج الشاب الذى كان برفقتها فى الصور والفيديوهات عن صمته، وهو شاب يدعى خالد أحمد، حيث قال عبر حسابه على إنستجرام، إنه متزوج من جوهرة منذ فترة وأنهما لم يفعلا أى شىء مشين، موضحًا أن الصور والفيديوهات التى ينشرها عبر حسابه لتخليد بعض الذكريات معًا ولتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية.

وكشف خالد أحمد، أن سبب تسريب الصور والفيديوهات الفاضحة هو سرقة هاتفه، مؤكدًا أن مستقبله تدمر وأن والدته مرضت بسبب انتشار هذه الفيديوهات، واختتم كلامه: "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلى اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده"، وما هى إلا ساعات بعد الأزمة حتى حول الشاب المتزوج من الراقصة جوهرة – حسب مزاعمه – حسابه الشخصى على إنستجرام من إمكانية متابعته من أى شخص "Public account" ليصبح حساب خاص لا يستطيع أحد متابعته إلا بموافقته المسبقة "Private account"، وجاءت تلك الخطوة بعد زيادة عمليات البحث على حسابه وتزايد متابعينه عقب أزمة التسريبات.



جوهرة والشاب خالد أحمد

اتهام جوهرة بالتحريض على الفسق والفجور

جوهرة، لم تكن هذه أزمتها الأولى منذ وصولها إلى مصر لاحتراف الرقص، فسنواتها القليلة داخل الأراضى المصرية كانت مليئة بالمشاكل المتتالية، ففى فبراير 2018 ألقت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار القبض على جوهرة، بسبب انتشار فيديو لها وهى ترقص على مهرجان "لأ لأ"، وكانت مرتدية حينها بدلة رقص شبه عارية وغير مطابقة للمواصفات، حيث تظهر فيها مفاتن جسدها وبدون "شورت".

اتهتمت جوهرة حينها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، وألقى القبض عليها وحجزت لمدة 3 أيام وتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية، ثم تمت إحالتها للمحاكمة الجنائية.



خالد أحمد يحول حسابه على إنستجرام لـ"Private account"

Advertisements

قرار بترحيل جوهرة خارج مصر

بعد واقعة بدلة الرقص الفاضحة، صدر قرار بترحيل الراقصة جوهرة لخارج مصر ومنعها من دخول البلاد مجددًا، ووقتها دافع محاميها عنها، مؤكدا أنها دخلت إلى مصر بتصريح عمل وليس بتأشيرة سياحية مثل باقى الراقصات، وبعد وقت قصير تم وقف تنفيذ القرار، واستمرت الراقصة الروسية فى عملها داخل مصر.



الراقصة جوهرة

شائعة الزواج العرفى من شاب مصري وانفصالها عن زوجها الروسى

عقب أزمة ترحيلها من مصر، انتشرت شائعات خلال مارس الماضى عن زواج "جوهرة" من شاب مصرى حتى تتمكن من حل أزمتها وتستكمل عملها فى مصر، لكن محاميها نفى الأمر، وأكد أنها متزوجة من راقص روسى.

وفى الشهر ذاته، صدرت تصريحات متضاربة مع نفى المحامى، حيث أعلنت "جوهرة" عن طلاقها من زوجها الروسى، وأوضحت أن الانفصال وقع قبل فترة طويلة من إعلانها للأمر، ما أعاد للأذهان إمكانية أن تكون شائعة زواجها من شاب مصرى أمر صحيح.



جوهرة ببدلة الرقص فى أحدى الحفلات

حكم بالحبس ضد الراقصة جوهرة

لم تتوقف أزمات جوهرة عند هذا الحد، ففى أبريل 2019 صدر حكم بحبس الراقصة "جوهرة" لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور، على إثر الفيديو الذى ظهرت فيه ترقص ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات، وتقدمت الراقصة الروسية بمعارضة على الحكم لكن تم رفضها.

قصة هروب جوهرة من مصر

بعد صدور الحكم بحبسها، انتشرت أخبار عن هروب "جوهرة" من مصر وسفرها إلى الخارج حتى لا تنفذ الحكم، ولم تعثر عليها الشرطة فى محل إقامتها أو فى أى مكان، لكن "جوهرة" نفت هروبها، وأكدت أن اختفائها كان بسبب إصابتها بذبحة صدرية لم تمكنها من القدرة على الحركة أو الحديث.