الراقصة جوهرة تواجه الحبس 3 سنوات بعد الفيديو الاباحي!

كتب امير فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2019 02:54 مساءً - نقلت مواقع اخبارية مصرية عن مصادر قضائية تأكيدها ان الراقصة جوهرة تواجه عقوبة السجن في حال ثبوت ان الفيديوهات الاباحية المسربة تعود لها.
وأكدت المصادر أنه في حال ثبوت أن الراقثصة جوهرة هي من ظهرت في الفيديو فإنها تواجه تهمة نشر فيديو إباحي وممارسة أفعال فاضحة حيث يندرجان تحت مسمى جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور أو جريمة الفعل الفاضح العلني.
وأشارت المصادر إلى أن عقوبة الفنانة جوهرة في هذه الحالة تكون بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن 3 أشهر.
وكان قد انتشرت، اليوم الاحد، صورا وفيديوهات فاضحة مسربة للراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ “جوهرة”.
وقد تبين أن الشاب الذي ظهر مع جوهرة في الفيديوهات المسربة اسمه خالد أحمد مبررا تسريب هذه الفيديوهات بسرقة هاتفه، مؤكدا أن مستقبله تدمر وأن والدته مرضت بسبب انتشار هذه الفيديوهات.
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