رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها الحقيقي!

كتب امير فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2019 02:54 مساءً - يصادف اليوم الاحد الاول من شهر ديسمبر / كانون الاول عيد ميلاد الفنانة المصرية رانيا يوسف.
وبهذه المناسبة، نشرت رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها على انستغرام مع اغنية “هابي بيرثداي”.
ولم تتردد رانيا يوسف في الكشف عن عمرها حيث علقت على الفيديو قائلة: “كل سنه وانتي طيبه #رانيا_يوسف، أرسل تهانيك للفنانه رانيا يوسف في عيد ميلادها ال 46 ????”.
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