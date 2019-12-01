تراند اليوم : تطورات جديدة في"فيديوهات خالد يوسف الإباحية".. وفاء عامر ورانيا يوسف...

لا تزال قضية ظهور عدد من الفنانات المصريات مع فيديوهات إباحية مع المخرج السينمائي والبرلماني المصري خالد يوسف ، تشق طريقها نحو المحاكم، والتي شهدت تطورات جديدة في اتهام الفنانة وفاء عامر والفنانة رانيا يوسف والإعلامية بسمة وهبة بسب وقذف خالد يوسف والخوض في شرفه والتعريض به.حيث قضت محكمة جنح الدقي ببراءة الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، والفنانة وفاء عامر والفنانة رانيا يوسف من تهمة السب والقذف بحق المخرج خالد يوسف بسبب الفيديوهات الإباحية.واختصم المخرج خالد يوسف عبر محاميه، في دعواه بسمة عبدالجواد وهبة، وشهرتها بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع على قناة "القاهرة والناس"، ووفاء عامر، ورانيا يوسف وطارق محمود عبدالفتاح نور، صاحب ورئيس مجلس إدارة قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ومحمد عوض، معد البرنامج.وأكد المخرج خالد يوسف، في دعواه أنه في رمضان الماضي، استضافت بسمة وهبة، الفنانة وفاء عامر، وأفردت مساحة كبيرة للخوض في سمعته وشرفه.وسألت بسمة وهبة الفنانة وفاء عامر عن مقاطع الفيديو الإباحية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب والتي يظهر فيها المخرج خالد يوسف، وطلبت منها التعليق على قضية خالد يوسف.فردت وفاء عامر خلال لقائها أنها تتمنى أن تكون تِلك الفيديوهات المنسوبة لخالد يوسف مُفبركة أو "فوتوشوب"، مضيفة أن الإنسان لا يرحم، والرحيم هو الله، في إشارة منها إلى أن رد الفعل على هذه القضية كان كبيرًا.

وأشارت "عامر" إلى أن خالد يوسف "سقط من نظرها" بعد اتهامه أخيرًا بفضيحة الفيديوهات الجنسية مع بعض الفنانات، مضيفة: "كنت أشعر بجهلي أمام خالد يوسف، لكن الآن فيه حاجات كتيرة قوي وقعت من نظري