تراند اليوم : تسريب 3 فيديوهات إباحية لأشهر راقصة في مصر مع «خالد أحمد»



أحدثت اشهر راقصة في مصر حالة من الضجة الواسعة، عقب تسريب 3 فيديوهات إباحية لها مع شاب في غرفة نومها، ويظهران في أوضاع مخلة بالآداب.

الفيديوهات تظهر الراقصة الشهيرة «جوهرة» بصحبة شاب يدعى خالد أحمد وهما في غرفة النوم وتقوم هي بتصوير ما يحدث بينهما في العلاقة الجنسية.

وقالت مصادر أمنية، إنه يتم إجراء تحريات بشأن انتشار 3 فيديوهات إباحية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لراقصة أجنبية شهيرة في مصر، تظهر فيها مع شاب في مواضع إباحية.

وأضافت المصادر حسب صحيفة الوطن المصرية، أن قوات الأمن تفحص الفيديوهات لبيان توقيت تسجيلها، والتأكد من هوية أبطال الفيديوهات، وتحديد الأماكن التي تم تصويرها فيها، ومن المسئول عن تسريب تلك الفيديوهات التي من شأنها التحريض على الفسق والفجور.

فيما كشف الشخص الذى ظهر مع الراقصة جوهرة، عن مفاجأة جديدة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها بصحبتها، حيث أكد أنه متزوج منها منذ فترة، وذلك عبر خاصية أستوري على "إنستجرام".

وأشار إلى أن أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه.

وأوضح أن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية، ولم بقم بارتكاب فعل فاضح كما اتهمه البعض، مضيفًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو".

يذكر أن جوهرة هي أحدى أشهر الراقصات في الوطن العربي، شاركت في العديد من مهرجانات الرقص الدولية، وقدمت عددًا كبيرًا من الحفلات، وعرف عنها إثارتها للجدل، وكانت محكمة الجيزة قرر الحكم عليها بالحس لمدة عام، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وتمتنع "الشبكة العربية" عن نشر الفيديوهات المتداولة لخروجها عن الذوق العام.









