حقيقة انتحار الفنانة منى فاروق

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول انتحار الفنانة المصرية الشابة ” منى فاروق ” .

حيث انتشر منشورا تداوله رواد مواقع السوشيال ميديا جاء فيه : ” البقاء لله .. أنباء عن انتحار الممثلة منى فاروق بسبب مرورها بأزمة نفسية .. نسألكم الدعاء ربنا يرحمها ويغفر لها .. حقيقي الناس هي اللي قتلتها بكلامها ” .

وهو ما دفعها للخروج من أجل نفي هذا الأمر والتأكيد على إنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة .

حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري صورة تتضمن محادثة مع حساب مجهول يسألها ” في شائعات إنك انتحرتي” .. لترد عليه ضاحكة : ” ارحمونا إشاعات .. عايزين نشتغل أبوس إيديكم ” .. مرفقة صورة لها خلال تلقيها وردة حمراء مغلفة داخل عبوة زجاجية شفافة من إنتاج إحدى الشركات الشهيرة .

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يذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل كلا من شيما الحاج ومنى فاروق بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج المصري خالد يوسف .