رانيا يوسف تتألق بالأبيض والأسود في العرض الخاص لفيلم «الرجل الودود»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، في العرض الخاص للفيلم البرازيلي “الرجل الودود”، والمعروض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

رانيا يوسف، أطلت على السجادة الحمراء بفستان قصير، من دار أزياء Balmain، يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، ويعد من إطلالات رانيا يوسف الجريئة خلال أيام المهرجان.

الفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه حول نجم روك يجد نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وتحرص رانيا يوسف، على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ بدايته وحضور العروض الخاصة للأفلام.

رانيا يوسف تغيبت عن الموسم الرمضاني هذا العام، حيث كان من المقرر أن تشارك بمسلسل «مملكة إبليس»، ولكنها لم تلحق برمضان، وتستأنف تصوير المسلسل حاليًا.

كما تنشغل رانيا حاليا بفيلم «صندوق الدنيا»، مع الفنان صلاح عبدالله وباسم سمرة، وخالد الصاوي، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات.