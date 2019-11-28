“حكاية” عبير نعمة تتخطى حاجز المليون مشاهدة

متابعة بتجــــــــرد: بعد شهرين على طرحها عبر المتاجر الموسيقية العالمية، تواصل أغنية الفنانة عبير نعمة الجديدة “حكاية” رحلة نجاحها الإستثنائي.

وتخطى كليب الأغنية حاجز المليون مشاهدة عبر قناة عبير نعمة على موقع “يوتيوب”. كما وتحافظ أغنية “حكاية” على المراتب الأولى في سباق الأغاني اللبنانية والعربية الأكثر طلبًا واستماعًا عبر تطبيق “أنغامي”.

وأغنية “حكاية” من ألحان جوليو عيد وكلمات غسّان مطر، صدرت في ألبوم الفنانة عبير نعمة الجديد بعنوان “حكاية” أيضًا وهو من إنتاج وتوزيع شركة Universal Music MENA، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرج فراس صفا (Firax).

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “حكاية” الذي طرحته عبير نعمة في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي يتضمن مجموعة من الأغاني المنوعة، وهي “كلّ ما تقلّي” ألحان وسام كيروز وكلمات جرمانوس جرمانوس، “كرمالي” ألحان شربل روحانا وكلمات جرمانوس جرمانوس ، “في عصفور” ألحان جورج وعبير نعمة وكلمات تانيا صالح و”في سفري” ألحان عبير نعمة ووسام كيروز الذي كتب الكلمات ايضاً.

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بالإضافة إلى أعمال سبق وصدرت تباعًا مُنفردة، ولاقت نجاحًا كبيرًا بعد أن كشفت جانبًا جديدًا من هويّة عبير نعمة وهي “وينك”و”تلفنتلّك” و”ودّعت الّليل”.

لمشاهدة فيديو أغنية “حكاية”: